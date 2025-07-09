2025 TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası sona erdi ve Bostanlısporlu Sarp Erbaş gençlerde Türkiye Üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Halkapınar Spor Salonunda yapılan Şampiyonada Türkiye’nin dört bir yanından gelen kick boks sporcuları mücadele etti. 74 Kiloda yarıfinale kadar harika maçlar çıkaran Bostanlısporlu Sarp Erbaş, final öncesi yaşadığı şansızlıkla finale çıkamadı ve üçüncülük maçını kazanarak “Türkiye Üçüncüsü” olarak madalya aldı.

Bostanlıspor Kick Boks antrenörü Aytaç Uyanıker, Sarp’ın çok başarılı maçlar çıkardığını ancak ilk kez Türkiye Şampiyonasına katılması nedeniyle tecrübesizlik yaşadığını belirterek, “Rakipleri çok güçlü ve Türkiye’nin önde gelen sporcularıydı. Buna rağmen çok iyi mücadele etti ve final yapamamasına karşın aldığı üçüncülük küçümsenmemeli. Genç bir sporcu ve geleceğin şampiyonu Sarp’ı ve bizi destekleyen ve her konuda önümüzü açan, destek veren başkanımız Avni Erboy ve yönetimimize teşekkür ederiz” dedi.