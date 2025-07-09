Düzce'de Şerefiye Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma, tekme-tokat ve sopalı kavgaya dönüştü; polis geç geldi, 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Şerefiye Mahallesi Çınlar Sokak’ta, iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Taraflar tekme, tokat, sopa ve yumruklarla birbirine saldırırken, kavga adeta bir boks maçını andırdı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların boksör gibi gard alarak yumruk attığı anlar dikkat çekti.

POLİS GECİKMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Vatandaşlar, kavganın başlamasıyla hemen polise ihbarda bulunduklarını, ancak ekiplerin geç geldiğini belirtti. Olayda yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.