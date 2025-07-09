İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirlileri doğayla buluşturduğu “Parkta Etkinlik Var” buluşmalarında yeni rota, birbirinden güzel kuşların gözlemlendiği Çakalburnu Lagünü oldu. Etkinlikler, ekim ayı sonuna kadar hafta sonları Olivelo Yaşayan Parkı, Çakalburnu Lagünü ve Kültürpark’ta doğa ve kuş gözlemleriyle devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi doğa tutkunlarını kentin eşsiz doğasıyla buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hafta sonları düzenlenen “Parkta Etkinlik Var” etkinlikleri kapsamında, Olivelo Yaşayan Parkı’nın ardından Balçova Çakalburnu Lagünü gezildi.

EŞSİZ DOĞADA KUŞ GÖZLEMİ

İzmirliler, kuş gözlemi yaparak flamingolardan balıkçıllara, uzunbacaklardan tepeli pelikana kadar birçok su kuşunu doğal yaşam alanlarında yakından gözlemledi. Ücretsiz olarak düzenlenen program sayesinde yurttaşlar hem keyifli bir hafta sonu geçiriyor hem de öğrenerek unutulmaz bir deneyim yaşıyor.