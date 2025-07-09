İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına yönelik “Narkokapan-Tekirdağ” operasyonunda 65 şüpheliyi yakalandığını, 35’inin tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik “Narkokapan-Tekirdağ” operasyonunun detaylarını paylaştı.

Operasyonda, gençleri hedef alan mahalle ve sokak aralarındaki “torbacı” diye tabir edilen 65 sokak satıcısı yakalandı. 35 şüpheli tutuklanırken, 30’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

3 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA

Operasyonun hedefi, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan, organize şekilde faaliyet gösteren satıcılar olarak belirlendi. 3 ay süren hazırlık sürecinde, Tekirdağ’ın adeta “röntgeni çekildi”. Saha çalışmaları, teknik ve fiziki takiple şüpheliler izlenerek suç delilleri titizlikle toplandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1942810081667449169

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Operasyon, Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi, 2 özel eğitimli narkotik köpeği ve 320 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Tekirdağ Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Jandarma Komutanı ve kahraman jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek kararlılık vurgusu yaptı.