Bursa Teknik Üniversitesinde, enerji sektöründe kullanılan reaktörlere yönelik, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve radyasyon altında kendini onarabilen ileri teknoloji malzemeler geliştirilecek. ODTÜ’nün de araştırmacı kurum olarak katkı verdiği TENMAK destekli proje, karbon emisyonunu artırmadan enerji üretme potansiyelinin geliştirilmesini de hedefliyor.BURSA (İGFA) - BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kotan’ın yürütücülüğündeki “Radyasyon Altında Kendini Onarabilen Alaşımların Geliştirilmesi” başlıklı proje; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) TAGEP Reaktör Teknolojileri Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Bilge Demirköz’ün araştırmacı olduğu proje, 24 ay sürecek. Çalışma, enerji sektöründe kullanılan reaktörlerin yüksek sıcaklıklara dayanmasını, radyasyon hasarlarını kendi kendine onarabilmesini sağlayacak malzemelerin geliştirilmesini hedefliyor. Projenin, karbon emisyonunu artırmadan enerji üretme potansiyelinin geliştirilmesi ve güç santrallerinin kurulumu için ihtiyaç duyulan ileri teknoloji malzemelerin yerli imkânlarla geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlaması da bekleniyor.

“REAKTÖRLER ENERJİ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF”

Türkiye’nin enerji talebindeki artış oranı bakımından dünya genelinde üst sıralarda yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Kotan, ancak mevcut enerji kaynaklarının, Türkiye’nin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını vurguladı. Prof. Dr. Kotan, “Bu durum, enerji arz güvenliğinin sağlanmasını ve dışa bağımlılığın azaltılmasını, ülkenin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. Bu çerçevede, reaktörler, enerji üretiminde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu reaktörler, hem sürdürülebilir enerji arzının sağlanması hem de iklim değişikliğiyle mücadelede stratejik bir rol üstleniyor” dedi.

“GÜÇ REAKTÖRLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN ÖMRÜNÜ UZATACAĞIZ”

Güç reaktörlerinde kullanılan malzemelerin, yapısal ve mekanik kararlılıklarının, zamanla zayıflayarak hasara uğramalarına ve ömürlerinin kısalmasına yol açtığını ifade eden proje yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Kotan, “Bu bağlamda, özellikle yeni nesil güç reaktörlerinde kullanılacak malzemelerin tasarım ömrünün artırılması, malzeme teknolojileri alanında temel Ar-Ge hedeflerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Biz de 24 ay sürecek projemiz kapsamında güç reaktörlerinde kullanılacak malzemelerin ömrünün artırılması noktasında çalışmamızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

REKTÖR ÇAĞLAR: PROJE BİLİM DÜNYASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Proje ekibini tebrik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversitemiz öğretim üyelerinin ülkemizin stratejik öncelikleriyle uyumlu alanlarda yürüttüğü bu tür nitelikli projeler, sadece bilimsel gelişmeye değil, aynı zamanda milli teknoloji hamlemize de katkı sunmaktadır. Reaktör teknolojileri gibi kritik öneme sahip bir alanda, yerli ve ileri malzeme geliştirilmesini hedefleyen bu çalışmada görev alan değerli akademisyenimizi tebrik ediyor, projenin ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.