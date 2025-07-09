Chicago’da günlerdir haber alınamayan tır şoförü Utku Güven’in telefonunu kaybettiği ortaya çıktı; 9 Temmuz 2025’te sağlığı iyi olduğu bildirildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’de yaşayan ve Chicago’da tır şoförlüğü yapan Utku Güven’den günlerdir haber alınamaması, sosyal medyada kayıp ilanıyla büyük endişe oluşturmuştu.

Ulaşılan bilgilere göre, genç adamın sağ salim bulunduğu açıklandı.

PANİK SOSYAL MEDYADAN YAYILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi olay, Utku’nun arkadaşı Bilal Çiçek’in paylaşımıyla gündeme gelmişti. Daha önce ailesinden kayıp yaşadığı için panikleyen Çiçek, durumu hemen sosyal medyada duyurmuştu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Utku Güven'in arkadaşı Bilal Çiçek, “Utku’nun başına bir şey geldiğini düşünerek panikledim ve paylaştım. Sonra telefonunun kaybolduğu anlaşıldı. Allah’a şükür iyi” dedi.

Bu haberle birlikte Utku’nun ailesi ve arkadaşları büyük bir rahatlama yaşarken, Güven’in sağlık durumunun iyi olduğu doğrulandı.