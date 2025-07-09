Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, K-14 Konteyner Kent’ten depremzedelerin çamaşır makinelerini çalan 2 hırsızı yakaladı; çalınan malzemeler geri getirildiADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da, 3 Temmuz 2025’te Organize Sanayi Bölgesi’ndeki K-14 Konteyner Kent’te yaşanan hırsızlık olayı, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü.
Depremzedelerin ortak kullanımı için yerleştirilen 12 çamaşır makinesi çalınmıştı.
Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayış Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışma ile hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Kısa sürede yakalanan şüphelilerle birlikte çalınan 12 çamaşır makinesi de geri alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilirken, ekipler, kamu malına yönelik suçlara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.