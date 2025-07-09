6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesinin ikinci fıkrasındaki 50 bin TL tutar, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile 250 bin TL olarak güncellendi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutar, 250 bin lira olarak belirlendi. Karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

TEMİNATSIZ TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI

Düzenlemeye göre, amme borçlularının alacaklı tahsil daireleri nezdinde tecil edilen borçlarının toplamı 250 bin TL’yi aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak.

Bu değişikliğin borçlular için taksitlendirme sürecinde önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.