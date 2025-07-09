İzmir Bornova Belediyesi, Muharrem Ayı'nın manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği Geleneksel Aşure Etkinliklerini bu yıl da sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - 11 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da Büyükpark’ta başlayacak olan etkinlikte, Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Tolga Sağ katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak. 13 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de ise etkinlikler Gökdere Köyü’nde devam edecek. Türk Halk Müziği sanatçısı Muharrem Temiz bağlamasıyla sahne alacak. Türküler eşliğinde aşure dağıtımının yapılacağı etkinliklerde, Bornovalılar birlik ve beraberlik içinde Muharrem Ayı’nın manevi değerlerini paylaşacak.

Gökdere Köyü’nde gerçekleşecek etkinliğe katılmak isteyenler için saat 16:30’da Atatürk Mahallesi Cem Evi, Pınarbaşı Cem Evi, Naldöken Sivas İmralı Divriği Kültür ve Dayanışma Derneği, Bornova Hükümet Konağı önü, Merkez Mahallesi Muhtarlık önü, Egemenlik Mahallesi Muhtarlık önü ve Çamdibi BELGEM önünden servis kaldırılacak.

BAŞKAN EŞKİ’DEN DAVET

Tüm Bornovalıları Büyükpark ve Gökdere’de düzenlenecek Aşure Etkinliklerine davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Aşure paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel sembollerinden biri. Barışın ve kardeşliğin güzelliğini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Kerbela şehitleri anısına aynı sofrada buluşalım” diye konuştu