Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 9 Temmuz Çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Hissedilen sıcaklığın 43°C’ye ulaşması beklenirken, vatandaşlara 10.00–16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları tavsiye edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya, yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşıyor. Meteorolojik verilere göre şehir merkezinde sıcaklıkların 38-39°C’ye ulaşması beklenirken, güney ilçelerde termometrelerin 40°C’yi aşacağı tahmin ediliyor.

Güneş altında hissedilen sıcaklık ise 42-43°C seviyelerine kadar çıkabilir. Büyükşehir, özellikle risk grubundaki vatandaşlara kritik bir uyarı yayınladı.

“ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN…”

Konu ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, şehir merkezinde sıcaklıklar 38-39°C’yi bulacak, özellikle güney ilçelerimizde ise 40°C’nin üzerine çıkması beklenmektedir. Güneş altında hissedilen sıcaklıkların ise 42-43°C’ye kadar ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, zorunlu durumlarda ise güneşten korunma önlemlerinin mutlaka alınması büyük önem taşımaktadır. Sıcak havalar yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Vatandaşlarımızın, serin ve gölgelik alanlarda kalmaları, gerek duymadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmamaları önemle rica ederiz” ifadeleri yer verildi.