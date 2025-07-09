Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Belediyesi’nden bir heyet, kendi sorumluluk alanlarında bir ‘Bellek Ofisi’ kurabilmek amacıyla, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Mersin’e teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Ziyaretin ana odağında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Bellek Ofisi ve restorasyonu devam eden Kent Müzesi yer aldı. 2 günlük program boyunca, her iki belediyenin ilgili birimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

Bu doğrultuda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel miras alanındaki çalışmaları incelenerek; Bellek Ofisi’nin yapısı, işleyişi ve proje uygulamaları hakkında detaylı bilgiler alındı.

Kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, belediyecilik alanındaki iyi uygulamaların paylaşılması açısından da önemli olan ziyaret kapsamında, Mersin Kent Müzesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları da yerinde incelendi.

Gazimağusa Belediyesi’nden gelen heyet, hem teknik detaylar hem de müzenin gelecekteki işlevselliği konusunda da bilgi sahibi oldu. Ziyaret süresince gerçekleşen toplantılarda; 2 belediye arasında yürütülen çalışmaların yanı sıra, edinilen deneyimler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.