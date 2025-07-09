Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin ödüllü ilk Geri Dönüşüm Projesi: Çevreci Komşu Kart’la projenin başlatıldığı 2016’dan bu yana 201 bin 158 ağaç kesilmekten kurtarıldı.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, ilçe genelinde yaygınlaştırıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ekonomiye katkı sağlayan hem de doğayı koruyan projesi Çevreci Komşu Kart’la Nisan 2016’dan bu yana kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 201 bin 158’e yükseldi.

Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 787 bin 773 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 50 milyon 289 bin 466 kişiye de oksijen oldu.

EV EKONOMİSİNE 11 MİLYON 842 BİN LİRA KATKI

Çevreci Komşu Kart’la ayrıca 9 yıl içinde 24 milyon 985 bin kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 12 milyon 242 bin lira kartlara yüklendi.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.