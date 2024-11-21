Manisa'da satılan her eşyanın bir canlının hayatına umut olduğu Pati Çarşı İkinci El Eşya Sergisi, Kültür Merkezi Lale Fuaye’de sahipsiz sokak hayvanlarına şifa olmak için hizmet vermeyi sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Pati Çarşı İkinci El Eşya Sergisi, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi masraflarını karşılamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Sergiyi ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, projeye destek verdi.

Görevlilerle yakından ilgilenen Zeyrek, çalışmalar hakkında bilgi alırken, sergiden alışveriş yaparak sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığına kavuşmalarına katkıda bulundu.

Ziyarette Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, CHP İl Başkan Yardımcısı Dilek Öğren, HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirler ve sergi görevlileri de yer aldı.

Hem uygun fiyatlı ürünler arayan vatandaşlara hem de sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi süreçlerine destek sağlayan serginin 22 Kasım Cuma gününe kadar açık olacağı bildirildi.