Manisa’da mahkeme eleştirileri doğrultusunda düzenlenen 1/5 binlik imar planları oy çokluğuyla kabul edildi. Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu, planların Manisa'nın geleceği için önemine değinerek, AK Parti ve MHP'nin desteklerine teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan toplantısında Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan 1/5000’lik imar planları oy çokluğu ile kabul edildi.

Manisa’nın imarını şekillendirecek olan gündem maddesini oylayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Kısa vadede önce 1/5000’liği, 1/1000’lik planları çözelim, Manisa’yı plansız bırakmayalım. Sonrasında da eksik sorunları çözerek 2026 yılı içinde de Manisa’nın imar sorunu hep birlikte çözmüş olalım” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan imar planları görüşüldü. Yıllardır çözülemeyen sorun haline gelen imar planları meclis gündeminde yapılan oylamada 1/5000’lik planlar oy çokluğu ile kabul edildi.

Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan 1/5000’lik imar planının oylanmasının yapıldığı gündem maddesiyle ilgili olarak Başkan Besim Dutlulu, AK Parti ve MHP grubuna olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İmar konusunun herkesi ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, “Siyasi malzeme olmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu şehir yaklaşık 20 seneden fazla bir süredir imar bekliyor. Yapılmaya çalışılıyor bozuluyor, biz burada ilk başta imarı bozulmayacak bir halde çıkartalım, 1/5000’lik planımızı yapalım dedik. Planda neler yaptığımızı sizinle paylaştık. O kadar şeffafız. Planda mahkemenin bizi eleştirdiği her şeyi değiştirdik. Bence mahkeme kararı doğru bir karar değil, çünkü üst ölçeği var. Manisa’nın bu genişlemeye ihtiyacı var. Ama ne yazık ki mahkeme buna karar veriyor. Mahkeme kararı da bizim için asıl. Aykırı bir iş yapamıyorsunuz. Mahkemenin 9 eleştirisi vardı. Dönüştürülen tarım alanlarının çıkartılması. Bu alanları çıkarttık. O alanda yaklaşık 25 bin kadar nüfus düşmesini tavsiye ediyordu, düşürdük. Bizim belediye alanlarımızın bazıları ticari konut alanlarına çevrilmişti, onları belediye hizmet alanları yaptık. Mahkeme tarafından üniversite alanı olarak belirlenen bir alan vardı, onu tekrar üniversite alanı olarak belirledik. Yeşil alan vardı, mahkemede yazmıyordu ama Manisalıların hoşuna gitmemişti, yeşil alan koyduk. 2023-2024 planlarında 21 katlı çok yüksek yapılara izin veriliyordu, değişik kişilere özel uygulamalar var gibi gözüyordu, olmadığına eminim. Böyle bir izlenim vardı, bunları düzelttik. Mimar Sinan Bulvarı’nda herkese aynı imarı verdik. Kişilere farklı uygulama vermedik. Standartları belirledik, 12 kata, 2 emsal verdik. Mağduriyet oluşmamasını sağladık, aynı zamanda yoğunluğu da düşündük. Nüfusa göre yeşil alanı ve donatıları yükselttik. Bizim içimize sinen tüm yaptığımız değişiklikleri gördünüz. Bambaşka bir plan hazırladık. Bu plan bizim için yeterli değil, tabi ki mağduriyetler oluşacak. Zaten şuan bütün şehir mağdur. Biz bu mağduriyetleri azaltmaya çalıştık. Hızlı bir şekilde o mağduriyetleri de engellemek için çalışacağız” diye konuştu.

“MANİSA’YI PLANSIZ BIRAKMAYALIM”

Planların siyasi malzeme olmasını istemediğini belirten Başkan Dutlulu, bunu imarın önünü açma projesi olarak görmeyi istediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Tarım alanlarını dönüştürüyor diye eleştiri geliyor ama orada çok büyük yeşil alanlar oluşturabiliriz. Planlarda zaten var, oluşuyor. Benim hoşuma giden de var, eleştirdiğimiz 15-20 katlar da var. Onları da düzeltiriz daha makul katlar, yükseklikler veririz. Donatı alanlarını yükseltiriz, emsalleri daha makul seviyelerde veririz. Sonuçta boş bir alansa kentsel dönüşüm projesi değil aslında imarın önünü açma projesi olarak görürüz. Bunların hepsine birlikte çalışırız. Kısa vadede önce 1/5000’lik, 1/1000’lik planları çözelim, Manisa’yı plansız bırakmayalım. Sonrasında da eksik sorunları çözerek 2026 yılı içinde de Manisa’nın imar sorunu hep birlikte çözmüş olalım. Amacımız bu, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi çok istekli, AK Parti ve MHP grubundan destek istiyorum. Şimdiden destekleriniz için de çok teşekkür ederim. İlk aşamamız da oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Manisa’mıza yeni planımız hayırlı olsun.”