Maltepe Belediyesi, çocuklara bilim ve keşif dolu bir deneyim sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde düzenlenen Planetaryum Atölyesi, Maltepeli çocuklara uzay bilimlerinin kapılarını araladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde atölyeye katılan minikler, Güneş Sistemi, meteorlar, kara delikler ve daha birçok gök cismi hakkında eğlenceli ve öğretici bilgiler edindi.

Göktaşı parçalarını ellerine alarak yakından inceleyen çocukların yaşadığı heyecan, yüzlerinden okunuyordu. Kara deliklerin gizemli dünyasını da keşfeden çocuklar, oluşturulan kara delik prototipiyle yutma gücünü deneyimleyerek uzayın bilinmeyen yönlerini gözlemledi.

Planetaryum Atölyesi, sadece çocuklara değil ailelere de hitap ederek yoğun ilgi gördü.

Maltepe Belediyesi’nin çocukların bilimsel merakını artırmaya yönelik düzenlediği bu etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici yönleriyle takdir topladı.

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi, uzay ve gökyüzü ile ilgili etkinlikleri tek çatı altında bir araya getirerek çocukların ve gençlerin bilimle buluştuğu bir merkez olmayı sürdürüyor.