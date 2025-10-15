Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘100 Saat Astronomi’ etkinliği, bu yıl modern planetaryumların kuruluşunun 100. yılına vurgu yapıyor.MERSİN (İGFA) - Dünya genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ndeki ‘Mercan Planetaryumu’ da yer aldı.

‘Planetaryumların 100. Yılı’ Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde kutlanırken, ‘100 Saat Astronomi Etkinliği’ de yine Mercan’da gerçekleştirildi.

Bu yıl 2-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve modern planetaryumların kuruluşunun 100. yılına vurgu yapılan etkinlik, Uluslararası Astronomi Birliği’nin ‘Global Outreach Event’ takvimine resmi olarak dahil edildi. Böylece Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, dünya genelinde tanıtılan astronomi etkinlikleri arasında yerini alarak uluslararası görünürlük kazandı.

IAU’nun halkla erişim ofisi Office for Astronomy Outreach (OAO) tarafından yürütülen ve dünya çapında astronomi biliminin kamuya tanıtılması, eğitim, yaygınlaştırma ve uluslararası iş birliği hedefleri ile düzenlen etkinlikler, Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOJ) bünyesinde faaliyet gösteren OAO ekibi tarafından koordine ediliyor.