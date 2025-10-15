İzmir’de üniversite öğrenimi gören kız öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN Örnekköy Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde yuva sıcaklığında barınma imkânı buluyor. Güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunan tesiste iki öğün de yemek hizmeti veriliyor.İZMİR (İGFA) - Ekonomik krize karşı üniversite öğrencileri ve ailelerine çeşitli desteklerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kız öğrencilere yönelik hizmet veren İZELMAN Örnekköy Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin aylık ücretine bu yıl da zam yapmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla aylık ücreti 2 bin TL olan 72 kişi kapasiteli sosyal tesis, öğrencilere adeta yuva oluyor. Güvenli bir ortamda barınma imkânına kavuşan öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek hizmetinden de yararlanabiliyor.

Tesiste ayrıca çalışma alanları, kütüphane ve ortak mutfak da yer alıyor.

Sosyal tesisin kayıtları, “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından alınıyor. Öğrenciler, https://www.gencizmir.com/ üzerinden başvuru yapabiliyor.

Başvurular değerlendirildikten sonra gerekli kriterleri taşıyan kız öğrenciler, Örnekköy Sosyal Tesisi’ne bir yıllık süre için yerleşebiliyor.