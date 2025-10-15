İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde 18 yaş üzeri kadınlara özel düzenleyeceği halk oyunları kursu için başvurular başladı.İZMİR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların iyi olma halini yükseltecek çalışmalar kapsamında halk oyunları kursu düzenleyecek.

Her pazartesi 18.30-19.30 saatleri arasında uzman eğitmenler tarafından verilecek kursa 17 Ekim Cuma gününe kadar Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek ya da 0232 293 33 72 numarası üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kadınların bir araya gelerek dayanışma içinde öğrenmesini sağlamayı, katılımcılara keyifli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefleyen kursun ilk dersi, 20 Ekim Pazartesi gerçekleştirilecek.

Örnekköy’ün yanı sıra Hatay, Kadifekale ve Agora bölgelerinde yer alan kadın dayanışma merkezleri, ihtiyaç duydukları her an İzmirli kadınların başvurabileceği noktalar olarak hizmet veriyor. Merkezlerde, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için toplumsal değişime katkıda bulunmak, kadınların ihtiyaç duyduğu mekanizmalara ulaşabilmesini sağlamak ve birlikte güçlenmek hedefiyle psikolojik ve hukuksal danışmanlık ve sosyal hizmet yönlendirmeleri yapılıyor. Aynı zamanda çeşitli başlıklarda eğitim, farkındalık ve atölye çalışmalarının da düzenlendiği merkezlerde İzmirli kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti de sunuluyor.