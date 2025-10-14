Amatör spora hizmet eden ve destek veren yerel basın ödülünü, Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Temsilcisi Nihat Aydın aldı. Aydın’a ödülünü Ağrı Kadın Futbol Takımı Antrenörü Önder Tunay takdim etti.AĞRI (İGFA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın kapanış töreni ve “Ağrı’da Sporun Enleri” ödül töreninde 26 başarılı sporcu ve yönetici ödüllerini aldı. Gecede aynı zamanda amatör spora hizmet eden isimler de onurlandırıldı.

Amatör spora destek veren yerel basın ödülü Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın'a takdim edildi.

Konuşmasında gazeteciliğin toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişmesinde hayati bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, “Kamuoyuna yapılan faaliyetleri anlaşılır kılmak, sporda verilen emeği görünür kılmak ve sorunları çözüm odaklı bir dille aktarmak gazeteciliğin temel sorumluluğudur. Spor camiasının her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yerel ve ulusal medyada sporun sesini yükseltmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve ASKF Başkanlığı’na teşekkür ederek ödülün kendisini daha çok çalışmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Törene Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, ASKF Başkanı Celal Bulut, Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ile çok sayıda sporcu, antrenör ve kulüp yöneticisi katıldı.

Program boyunca amatör kulüplerin yıl boyu sürdürdüğü çalışmalar, altyapıda yetişen sporcuların elde ettiği dereceler ve kentin spor kültürüne katkı sunan projeler öne çıktı.

Etkinlik, ödül takdimleri ve tebriklerin ardından sona erdi.