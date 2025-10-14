Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası taşkın ve sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla kent merkezinden geçen dereleri kışa hazırlıyor. Bu kapsamda Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile BUSKİ ekipleri güç birliği yaparak Gökdere’de ‘daha temiz çevre’ için detaylı bir çalışma başlattı.BURSA (İGFA) - Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarında azalma yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi her ihtimali göz önünde bulundurarak olası sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla derelerde temizlik çalışmalarını kış öncesinde hızlandırdı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile birlikte Gökdere’de temizlik faaliyeti başlattı. Ekipler, dere yatağında, yeşil alanlarda ve bağlantılı kaldırımlarda ayrıntılı temizlik çalışması yaptı. Dere yatağındaki çöpler titizlikle toplanırken, derenin genel temizliği de iş makineleriyle tamamlandı. Geri dönüşüm için toplanan atıklar ise ayrıca tasnif edildi. Yol süpürge araçları da çevre caddelerde bölgesel temizliğe destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son yıllarda ciddi anlamda kuraklık yaşanmasına rağmen kış aylarındaki olası taşkınlara karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda BUSKİ, Osmangazi ve Yıldırım belediyelerinin el ele vererek Gökdere’de önemli bir temizlik çalışması yürüttüğünü belirten Başkan Bozbey, kentin her noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete devam ettiğini dile getirdi.