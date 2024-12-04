Manisa'da Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi'nin törenle açılışı yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli Belediyesi Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin açılışına katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Türkiye'nin ekonomik şartlarında en çok zorlanan kesimlerden birinin emekliler olduğuna dikkati çekerek, "Emekli vatandaşlarımız aldığı maaşla dışarıya çıkarken iki kere düşünüyor. Salihli'mize kazandırdığımız bu yeni tesis ile emeklilerimiz, bütçelerini zorlamadan sosyalleşecek, kendilerine yeni hobiler ve uğraşlar kazandıracak kurslara katılabilecek. Vatandaşlarımızın bütçesini düşünen, yaşamlarını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek projelerimizi gerçekleştirmeye ara vermeden devam edeceğiz. Kent Lokantası ve Belediye Kreşi çalışmalarımızda devam etmektedir. Hiçbir güç bizi halkımızın menfaatine çalışmaktan alıkoyamayacaktır.Ata Evi Sosyal Tesisi, Salihli'mize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, Türkiye’de CHP Belediyeciliği diye bir gerçek olduğunu belriterek, "Sosyal Belediyeciliğin yansımasını CHP altı okunu taşıyan belediyelerimizde sağlıyoruz. Özellikle emeklilerimiz, ihtiyaç sahibi aileler, dezavantajlı gruplar için bir bütün olduk. 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımız bize yetkiyi teslim ettiler. O günden itibaren sosyal belediyecilik anlamında ülkemizin her yerinde olan ama maalesef Manisa’mızın eksik kaldığı noktaları biliyor ve görüyoruz. Bu eksikleri giderme adına kent lokantasını, halk ekmeği, evde bakım hizmetleri, hoş geldin bebek gibi birçok sosyal projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kısa zamanda da 17 ilçemize de yayılacak" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e yerel seçimde Manisa ve ilçelerinde belediye başkanı seçilen başkanların bir arada olduğu fotoğraf hediye edildi.