Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Hanımefendi Nazlı Aygöl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Dansları etkinliğine katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Dansları etkinliğinde özel gereksinimli bireyler, sergiledikleri muhteşem yetenekleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Halk Müziği ezgilerini başarıyla seslendiren koro, halk dansları gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecede sahne alan Abdullah Umut, kendi bestelediği şarkısını seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte bir konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, müzikte, sporda, sanatta çocuklara fırsat verdikçe hiçbir engel olmadığının görüleceğini belirterek, "Bugün bir kez daha gördük ki engel sadece bir kelimedir,” diyerek, özel bireylerin azim ve yeteneklerinden övgüyle bahsetti.