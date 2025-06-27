Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) 2025 yılı “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında Manisa, dikkat çekici bir başarıya imza attı.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan kent, bu yıl 3. sıraya yükselerek öğrenci memnuniyetinde Türkiye genelinde en çok ilerleme kaydeden illerden biri oldu.

Bu başarının ardında, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öğrenciler için hayata geçirdiği ulaşım kolaylıkları, kent lokantaları ve sosyal destek projeleri etkili oldu. ÜNİAR raporunda, Zeyrek’in vizyoner yaklaşımı sayesinde Manisa’nın öğrenci odaklı bir dönüşüm yaşadığı vurgulandı.

“ZEYREK’E DUYULAN VEFA LİSTELERİ DEĞİŞTİRDİ”

ÜNİAR Koordinatörü Prof. Dr. Engin Karadağ, Manisa’nın bir yıl içinde 10 basamak birden yükselerek üçüncülüğe ulaşmasını “şaşırtıcı ve anlamlı” olarak değerlendirdi. Karadağ, “Başkan Zeyrek’in vefatının ardından öğrencilerin, yapılan hizmetleri unutmadığını gördük. Daha ekonomik ulaşım, uygun fiyatlı yemek imkânı ve kültürel etkinlikler sayesinde kentte öğrencilerin yaşamı kolaylaştı. Bu da memnuniyet puanlarını doğrudan etkiledi. Araştırmaya göre; öğrencilerin bu çalışmaları göz ardı etmediğini ve vefat eden Başkan Ferdi Zeyrek’e olan vefalarını bu sayede gösterdiklerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.” dedi.

“GENÇLERİN ZAFERİDİR”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da sıralamaya dair değerlendirmesinde, “Bu başarı, sevgili Ferdi Başkanımızın gençlere olan inancının ve emeklerinin bir yansımasıdır. Onun izinden giderek, gençlerimizin eğitimine, sosyal yaşamına ve güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu sadece Manisa'nın değil, gençlerin zaferidir” diye konuştu.