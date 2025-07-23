Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda su israfını önlemek ve üreticilere verimli sulama imkanı sunmak amacıyla başlattığı projelerine devam ediyor. Yıllardır tankerle su taşınarak yapılan sulamaya son verilirken hem su tasarrufu sağlandı hem de çiftçiye büyük kolaylık sunuldu.MANİSA (İGFA) - Vahşi sulama nedeniyle yaşanan su israfına son vermeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygınlaştırdığı kapalı sulama sistemleriyle hem üreticiyi destekliyor hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla Turgutlu ilçesi Ayvacık Mahallesi’nde hayata geçirilen proje ile 150 dekarlık cevizlik alan, kapalı damla sulama sistemiyle buluşturuldu.

Benzer sistemlerin kentin 17 ilçesinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tarım alanlarında vahşi sulamanın yerine ölçülü, ekonomik ve doğa dostu sulama yöntemleri sayesinde hem su kaynakları korunacak hem de çiftçiler daha kaliteli ve bol ürün alabilecek. Hayata geçirilen kapalı sulama sistemi vatandaşlardan da tam not aldı. Küresel ısınmanın ve sıcaklıkların yoğun artış gösterdiği bu günlerde, Ayvacık sakinleri, yapılan projeden memnun kaldıklarını belirtti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürü Burak Doğuş, “Turgutlu Ayvacık Mahallesi’nde, daha önce susuz olan 150 dekarlık cevizlik alanı sondaj ve depo sistemiyle damla sulamaya açtık. Bu sistemle su doğrudan ağaç köklerine ulaşıyor, verim artıyor. Hedefimiz, Manisa’nın 17 ilçesinde de susuz alanları üretime kazandırarak hem çiftçimizi desteklemek hem de suyu korumak” dedi.

“ARTIK SU İSRAFI YOK”

Ayvacık Mahalle Muhtarı Adem Acar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yıllardır cevizlerimizi tankerle suluyorduk. Yalaklara döktüğümüz suyun çoğu boşa gidiyordu. Bu sistemle artık israf yok. Herkes kolayca faydalanabiliyor. Bu projeyi başlatan rahmetli Ferdi Başkanımıza ve devam ettiren Besim Başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.