KPMG Türkiye’nin 2025 1. Çeyrek İnşaat ve Gayrimenkul Raporu’na göre, inşaat sektörü yüzde 9,2 büyürken, altyapı sektörü yüzde 3 büyüdü. Konut satışları yüzde 20,1 artarken, reel konut fiyat endeksi yüzde 4,2 düştü. Finansman sorunları sektörü kısıtlamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) -KPMG Türkiye tarafından yayımlanan “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörel Bakış Raporu”na göre, 2024’te reel olarak yüzde 9,2 büyüyen Türkiye inşaat sektörü, 2025 ve sonrasında büyümesini sürdürecek.

Altyapı sektörü ise 2024’te yüzde 3 büyüme göstererek 2030’a kadar azalan bir trendle büyümeye devam edecek.

2025’in ilk çeyreğinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 68,1’i herhangi bir kısıtlayıcı faktör olmadığını belirtirken, yüzde 23,8’i finansman sorunlarını en büyük engel olarak gördü. Talep yetersizliği ise yüzde 11,8 ile ikinci sıradaki kısıtlayıcı faktör oldu.

KONUT SATIŞLARI ARTTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Konut satışları 2025’in ilk çeyreğinde 335 bin adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artış gösterdi. İpotekli satışlar yüzde 87,3, ikinci el satışlar ise yüzde 23,3 yükseldi. İstanbul 58 bin adetle en çok satış yapılan şehir olurken, Ankara (31 bin) ve İzmir (21 bin) onu takip etti. Ancak, Mart 2025’te konut fiyat endeksi nominal olarak yüzde 32,2 artsa da reel bazda yüzde 4,2 düşüş kaydetti, bu da alım gücünün zayıfladığını gösteriyor.

AVM CİRO VE ZİYARETÇİ VERİLERİ

AVM metrekare ciro verimlilik endeksi yüzde 33,4 artarak 3.697 puana, kiralanabilir metrekare başına ciro ise 14.597 TL’ye yükseldi. Ancak, ziyaretçi endeksi yüzde 4,2 düşüşle 92 puana geriledi.

OTEL DOLULUK ORANLARI

Türkiye genelinde otel doluluk oranları 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 30’a geriledi.

İstanbul’da yüzde 44 ile sabit kalan doluluk oranı, Antalya’da yüzde 29, İzmir’de yüzde 25 ve Muğla’da yüzde 12 olarak kaydedildi.

KPMG Türkiye İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Savaş Görkem Yapan, “Konut satışlarındaki artış, sektördeki dinamiklerin ivme kazandığını gösteriyor. Ancak reel fiyatlardaki düşüş, alım gücünün hâlâ zorluklar arasında olduğunu ortaya koyuyor. Enflasyondaki iyileşme beklentileriyle sektörün istikrarlı büyümesini sürdüreceğini öngörüyoruz,” dedi.