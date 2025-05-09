Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 9 Mayıs Cuma günü (bugün) 13 ilçede eş zamanlı olarak 380 okulda, 21.500 öğrencinin katılımıyla İzleme ve Değerlendirme Sınavı yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile ‘İzleme ve Değerlendirme Sınavı’ öncesi Tecde Yusuf Kenan Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Burada sınava dair açıklamalarda bulunan Başkan Er, gençleri kapsayan birçok projeyi hayata geçireceklerini de söyledi.

Geleceğin teminatı olan gençlere yapılan her bir hizmetin çok değerli olduğunu vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bir taraftan şehrimizin yaralarını sararken bir taraftan da belediyecilik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizi çok önemsiyoruz, onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir sınav düzenledik. Gençlerimiz de sabahın erken saatlerinde okullara gelerek, sınavlarına girdiler. Malatya genelinde yaklaşık 21.500 öğrencimize ‘İzleme ve Değerlendirme Sınavı’ yapıyoruz. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize birçok alanda destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu arada 3 bin kişiye dijital dershane eğitimi verdiklerini belirten Başkan Er, "Dijital dershanemiz içerisinde sınırsız deneme sınavları mevcut. İnternet erişimi ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize internet imkânı da sağlıyoruz. Öte yandan konteynerlerde kalan dezavantajlı öğrencilerimizin YKS sınav ücretlerini de belediye olarak biz karşılıyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimize yönelik ciddi projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde bir lansmanımız olacak ve gençlerimizle alakalı olan projeleri de burada paylaşacağız” dedi.