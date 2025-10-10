Malatya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine yönelik bir destek programını daha hayata geçirdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamdaki çalışmalarında spor malzemesi desteği, yakıt desteği, lig katılım ücretlerinin karşılanması, amatör sporcuların ulaşımı için ring otobüsü hizmeti gibi destekler yer alıyor.

Malatya’daki okullara verdiği spor malzemesi desteği projesinin ardından sporculara da desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, amatör spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu Amatör Evi en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacaklarını söyledi.

“KULÜPLERİMİZ BU DESTEKLE YENİ SEZONA DAHA GÜÇLÜ BAŞLAYACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir’i makamında ağırlayarak, amatör spor kulüplerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, “Bu destekler sayesinde kulüplerimiz yeni sezona daha güçlü ve motive bir şekilde girecek” diyerek, Başkan Er’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

LİG KATILIM ÜCRETLERİ KULÜPLERİN HESABINA YATIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, lig katılım ücretlerinin önümüzdeki hafta itibarıyla kulüplerin hesaplarına aktarılacağı belirtti. Başkan Er, “Yapılan desteklerle kulüplerimizin yeni sezona daha güçlü başlamasını hedefliyoruz. Lig katılım ücretleri önümüzdeki hafta itibarıyla kulüplerin hesaplarına aktarılacak. Amatör Evi için ihale süreci tamamlandı. Yakın zamanda sözleşme imzalanarak işe başlanacak. Amatör spor kulüplerimizin en çok ihtiyaç duyduğu bu tesisi kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız” dedi.

Ziyarette ayrıca amatör sporcuların ulaşımını kolaylaştıracak ring otobüsü uygulaması için tüm hazırlıkların tamamlandığı, sezon boyunca genç sporcuların bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanacağı da belirtildi.