Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabataş ilçesinde Alankent Meydan Güzlesi-Aybastı Perşembe Yaylası bağlantı yolu ile Alankent Dikme Güzlesi Kuluncak bağlantı yolunu asfalt konforuyla buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu’da Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımına imza atarak geride kalan 6,5 yılda 2600 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yolların konforunu artırarak ulaşım standardını artırmaya devam ediyor.

İmarlı alanların yanı sıra 27 bin 500 km kırsal yol ağında da yatırımlarını sürdüren ekipler, Kabataş ilçesinde 9,6 km’lik bağlantı yollarında asfalt çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarla Aybastı Perşembe Yaylasına da ulaşım sağlayan 7,2 km’lik Alankent Meydan Güzlesi bağlantı yolu ile 2,4 km’lik Alankent Dikme Güzlesi Kuluncak bağlantı yolu asfalt konforuna kavuşacak.

Çalışmaların başladığı güzergahlarda vatandaşların yüzleri güldü. Çalışmaları yıllardır özlemle beklediklerini ifade eden Kabataş Alankent Mahallesi Muhtarı Ergün Yar ve Yakacık Mahallesi Muhtarı Hamza Danışman çalışmaların başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle halkı adına Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.