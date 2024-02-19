Bayburt Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar doyasıya eğlendiler. Oyun girişinde çocuklara hikâye kitabı ve Türk Bayrağı hediye edilerek, çikolata ikram edildi

Hacı Kıyasi Şentürk Camii altında bulunan Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gören program 3 seans olarak yapıldı.

Miniklerin akın ettiği gösteride Bülent Erdaş’ın birbirinden renkli oyunlarıyla oldukça eğlenen çocuklara palyaçolar da eşlik etti. Program kapsamında Mandal Takmaca, Top Atmaca, Orası Burası Şurası, Eşini Bul ve Aramsamsa oyunları oynandı. Oyunlarda başarılı olanlara sürpriz hediyeler verildi. Ayrıca eğitici ve öğretici oyunlara da yer verildi

Günün sürprizi ise Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencilerinin oynadığı zeybek ve efe oyunları oldu. Çocukların sergilediği performans alkış aldı.

Çocuklar doyasıya eğlenirken Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de sevinçlerine ortak oldu. Programı çocuklarla birlikte izleyen Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, “Sevgili çocuklar Bayburt Belediyesi olarak sizler için çok şey yapmaya hazırız. İnşallah Rabbimiz nasip ederse yeni dönemimizde sizler için büyük bir Kapalı Çocuk Oyun alanı yapacağız. Bugün burada ailelerinizle birlikte olduğu gibi orada da birlikte mutlu bir şekilde eğleneceksiniz. Sizleri burada böyle mutlu ve neşeli görmekten samimiyetle söylüyorum ki bende çok mutlu oldum. Hep içimizden geçen bir şeyler var; çocuklarımızın mutlu olması için neler yapabiliriz diye. Bizim yarınlarımızın umudu olan sizlersiniz. Sizleri yetiştiren ailelerinize ve öğretmenlerinize şükran duyguları ile bağlıyız. Çünkü bu ülkenin gerçek sahibi geleceği sizlersiniz. Sizin yetişmeniz ve bilgi birikiminiz ile bu cennet vatan yarınlardan daha ümit var olacak ve ay yıldızlı bayrağın altında yaşamanın mutluluğuna ermeye devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz diyor sizlere iyi eğlenceler diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Programın sonunda çocukların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Pekmezci miniklerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.