Konya'da Selçuklu Belediyesi, tarımsal üretime sağladığı desteklerle üretimin ve çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” ile üretim verimi artarken tarlalar organik gübreyle buluşuyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, dış mahallelerde üretim ve istihdamını destekleyerek kalkınmayı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başarıyla uygulamaya konulan “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” bu üretim sezonunda da gübreleri tarım arazileri ile buluşuyor.

Topraktaki organik madde miktarını artırmayı amaçlayan uygulama ile kimyevi gübre kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kamyon üzeri gübre dağıtım makinesinin kullanımı, traktör arkası kullanılan çeki tip gübre römorklarına göre güvenli ve yüksek kapasitesi ile daha avantajlı kullanım sağlıyor. 17 metreküp kapasitesi bulunan makine, Şubat-Nisan ve Temmuz-Kasım aylarında kullanılıyor.

Selçuklu Belediyesi’nin dış mahallelerde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere üretimi artırmaya yönelik hedefleri somut projelerle desteklediğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın verimli topraklarıyla tarımsal üretimde ülkemizin önemli bir taşıyıcı gücünü oluşturduğunu söyledi.

"Selçuklu Belediyesi olarak bizler de kırsal üretime katkı sağlamak, çiftçilerimizin üretim gücünü ve ürün çeşitliliğini artırmak, buna bağlı olarak istihdam imkanlarını geliştirmek amacıyla önemli projeleri Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Bu doğrultuda sürdürdüğümüz çalışmalara ek olarak, çiftçilerimizin üretim süreçlerinde kolaylık sağlamaları amacıyla 'Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi' uygulamamızı geçtiğimiz yıl çiftçilerimizle buluşturmuştuk. Yoğun ilgi gören bu uygulama, çiftçilerimizi organik gübre kullanımına teşvik ederken, aynı zamanda gübreleme işlemini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bu yıl da kamyon üzeri gübre aracımızı yeniden çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Yüksekliği ve güvenli kullanımı ile avantaj sağlayan aracımız, hem gübre dağıtımında zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor hem de daha verimli bir tarım uygulamasını mümkün hale getiriyor. Önemli oranda ilgi gören uygulamamızda, geçen yıl 25 çiftçimiz toplam 346 kamyon gübresini tarlasına dağıttı. Bu yıl da Mart ayında talep almaya başlayan aracımızla şu ana kadar 4 çiftçimiz 76 kamyon gübreyi tarlasıyla buluşturdu. Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın üretim süreçlerinde yanında olmaya, tarımsal üretimde modern teknolojilerin kullanımı ve sürdürülebilir tarım anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.