Yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, İtalya'nın Mugello pistinde düzenlenen Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayak yarışlarında hem genel klasmanda, hem kendi klasmanında hem de takım klasmanında birinci olarak büyük bir başarıya daha imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, en son TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nda üçüncü ayak yarışlarında ikinci olmuş ve en hızlı tur süresi rekorunu kırmıştı.

Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayağı 6-7 Eylül tarihinde İtalya'nın Mugello pistinde gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Park'ta kırdığı pist rekoru ile adından söz ettiren Erven Maden H2K Racing Team sporcusu Kamiloğlu, bu hafta sonu düzenlenen yarışlarda podyumun birinci basamağında yer aldı.

Hem ferdi, hem takım hem de genel klasmanda yarışı lider tamamlayan Koray Kamiloğlu, sezonun bitimine az bir zaman kala elde ettiği başarıyla Coppa Italia Turismo'daki iddiasını sürdürdü.