Mersin Büyükşehir Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesini vatandaşlarla birlikte izlemek için Marina önünde dev ekran kurdu.MERSİN (İGFA) - Türkiye’nin Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşma, Mersinliler tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi.

Maç sonrası değerlendirmede bulunan MSK Başkanı Berkay Üstündağ, “Milli takımımızı yalnız bırakmayan Mersin halkına teşekkür ediyoruz. Bu takım kesinlikle madalya alacak bir takım. Kendi takımımızın da bu heyecana ortak olması bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12 Eylül Cuma günü yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spor odaklı etkinlikleri, kentteki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.