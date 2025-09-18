Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda sürdürülen çalışmaları inceledi. Başkan Altay, Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda günün her saatinde çok ciddi bir yoğunluk oluştuğunu, bunu gidermek adına önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin trafiği rahatlatmak için Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda başlattığı yenileme çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, köprülü kavşakta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda günün her saatinde çok ciddi bir yoğunluk oluştuğunu ve bu yoğunluğu gidermek adına önemli bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şu anda şantiyede kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Burada inşaatı hızlı yapmak adına yeni bir yöntem deniyoruz. Türkiye’de bu açıklıkla ve bu büyüklükle yapılmış ilk yöntemi deniyoruz. Çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geliyor, burada birleştiriyoruz ve basınç kuvvetiyle çalışacak bir sistem oluşturuyoruz. Amacımız en hızlı şekilde ve en şık şekilde şehrimizdeki bu sorunu gidermek. Ekipler yoğun bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyor. Yan yollar açarak trafikteki sorunu azaltmaya gayret ettik. İnşallah tamamlandığında şehrimizdeki trafik sıkıntılarından birisini gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmanın tekniğiyle ilgili de bilgi paylaşan Başkan Altay, “Aslında burada tünel mantığıyla bir iş yapıyoruz. Gidiş-dönüş aksında hem araçlarımız için bir tünel oluşturuyoruz hem de bisiklet ve yaya yolları için tüneller oluşturuyoruz. Çelik bir tünelin içinden geçilecek bir sistem oluşuyor. Türkiye’de ilk kez denenen bir yapı. Burada temel amacımız en hızlı, en güvenilir, en konforlu ulaşımı sağlayabilmek. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Verilen rahatsızlıktan dolayı Konyalılardan anlayış bekleyen Başkan Altay, köprülü kavşağın tamamlandığında hem transit geçitler, hem de yoncalardan bağlantılarla ilgili sorunlar çözülmüş olacağını ifade etti.