Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Vali Aktaş’a Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eşlik etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Eskihisar Kalesi’ni ziyaret eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, Eskihisar Kalesi’ndeki incelemelerinin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Osman Hamdi Bey Müzesi’ni ziyaret etti. Müzedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, sürecin tamamlanmasının ardından hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin önemli bir kültürel mekâna kavuşacağını ifade etti.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali İlhamı Aktaş, “Kocaeli’mizin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi, hem şehrimizin hem de ülkemizin önemli değerleri arasında yer almaktadır.” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Belediye olarak tarihi mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, ilçemizin kültürel kimliğini güçlendirecek. Buradaki düzenlemelerle hemşehrilerimize ve misafirlerimize daha güzel bir ortam sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.