ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen “ASKON Marmara Bölge İstişare Toplantısı”, iş dünyasının geleceğine yönelik önemli projelerin ele alındığı bir platform oldu.BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Marmara Bölgesi'nin önde gelen isimleri, bölgesel iş birliklerini güçlendirmek ve ekonomik gündemi değerlendirmek üzere Bursa’da bir araya geldi. Etkinliğe ASKON Marmara Bölge Başkanı Erdi Çapar, Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Özgür Polat, Sakarya Şube Başkanı Halil Erol, Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık, Çanakkale Şube Başkanı Serkan Doğru, Balıkesir Şube Başkanı Fatih Güngör ile birlikte ASKON Bursa Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

ÇAPAR: “BURSA, BİZİM EN KIYMETLİ ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİ”

ASKON Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan ASKON Marmara Bölge Başkanı Erdi Çapar, Bursa’nın önemine dikkat çekerek “Değerli başkanlarımızla birlikte Bursa’da verimli bir istişare gerçekleştirdik, Marmara’daki sürecimizi değerlendirdik. Bursa, bizim en kıymetli şehirlerimizden ve şubelerimizden biridir. Burada çok değerli çalışmalar yürütülüyor. Kongrelerimizi başarıyla tamamlamanın ardından Marmara’daki ilk toplantımızı Bursa’da yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Şu an itibarıyla 45’e yakın yurt dışı şubemiz, Türkiye genelinde 15 bin üyemiz ile yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan güçlü bir yapıyız. Bu süreçte Bursa’daki üye sayımızı da artırarak hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, Eylül ayıyla birlikte etkinlik trafiğine hız verdiklerini belirterek, Marmara Bölgesi'nin sanayi ve ticaret dinamiklerini masaya yatırdık; her şubemizin tecrübelerinden faydalanarak geleceğe yönelik yol haritamızı daha da netleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda Bursa sanayisinin en kritik sorunlarından biri olan KOBİ'lerin mekânsal planlama yetersizliğini de gündeme getiren Yıldız “Bursa, Ar-Ge, inovasyon ve modern üretim anlayışıyla öne çıkan bir şehir. Ancak firmalarımız, potansiyellerini tam olarak kullanamadıkları, şehir içine sıkışmış ve sanayiye uygun olmayan alanlarda faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Bu durum yalnızca verimliliği düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda firmalarımızın Avrupa ve ABD’deki rakipleriyle küresel pazarda eşit şartlarda rekabet etmesini de engelliyor. Bu kritik sorunun çözümü, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi modern ve planlı üretim alanlarının hızla hayata geçirilmesidir. Yatırım yapmak isteyen üyelerimize ve sanayicilerimize bu yeni alanları sunmak, hem istihdamı artıracak hem de Bursa’nın ihracat potansiyelini zirveye taşıyacaktır.” dedi.

YENİ KOMİSYON GÖREVLENDİRMELERİ GERÇEKLEŞTİ

İstişare toplantısı, ASKON Bursa Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla şubenin çalışma gündeminin kapsamlı şekilde ele alınmasıyla devam etti. Toplantı kapsamında ayrıca “Yeni Komisyon Görevlendirmeleri Takdim Töreni” düzenlendi. Törende, Siyasi ve Bürokratik İlişkiler Komisyonu Başkanlığı’na Fatma Şahin, Hukuk Komisyonu Başkanlığı’na ise Ferhan Yıldırım getirildi. Yeni komisyon başkanlarına takdimleri, Şube Başkanı Emre Yıldız ve Marmara Bölge Başkanı Erdi Çapar tarafından yapıldı.

Toplantı, iş dünyasının güncel gelişmeleri, bölgesel iş birliği imkanları ve geleceğe dönük projeler üzerine yapılan karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.