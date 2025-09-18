Cumhurbaşkanlığı kararı ile ülke genelinde 7 üniversitede yeni bölümler kurulurken, 3 üniversitede bölüm kapatıldı, 5 üniversitede de bazı fakülte isimleri değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye genelinde bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu, bazı birimler kapatıldı, fakülte isimleri değiştirildi. Kararlar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

Samsun Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü kuruldu.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Ayrıca yine bugünkü gazetede farklı kararla; Lokman Hekim Üniversitesi’nde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi’nde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi’nin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.