Konya'da DOSD Meram, down sendromlu bireyler için yeni bir mesleki eğitim projesi başlatıyor. Komilik üzerine 13 Ekim-19 Ocak'ta gerçekleşecek eğitim için başvurular 9 Ekim'e kadar sürecek.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, downsendromlu gençlerin meslek edinmeleri ve iş hayatına katılmaları amacıyla özel mesleki istihdam eğitimleri başlıyor.

Komilik üzerine verilecek ilk eğitimler için başvurular 9 Ekim Perşembe günü sona erecek.

Söz konusu proje kapsamında, downsendromlu gençlerin meslek edinmeleri ve iş hayatına katılmaları amacıyla özel mesleki istihdam eğitimleri başlıyor. İlk etapta komilik alanında verilecek eğitim, 13 Ekim 2025 – 19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlerini başarıyla bitirenler de alanıyla ilgili sertifika almaya hak kazanacak.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram’ın hayata geçirdiği yeni mesleki eğitim projesinin, sadece bir istihdam programı değil; bir gönül hareketi olduğunu belirtti.

DOSD Meram'ın sadece bir merkez değil; bir iyilik yuvası, bir sevgi durağı olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Burada her gün yeni bir umut, yeni bir mutluluk hikayesi yazılıyor. Şimdi o hikâyelere yeni bir sayfa daha ekliyoruz.Downsendromlu kardeşlerimizin meslek sahibi olmaları, onların hem özgüvenlerini hem de hayata bağlılıklarını güçlendirecek. Biz, onların sadece bugünlerine değil; yarınlarına da dokunmak istiyoruz" dedi.