Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahallesi’nde uzun süredir devam eden içme suyu sorununa çözüm üretmek amacıyla önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştirdiMANİSA (İGFA) - Manisa Turgutlu'da vatandaşların tarım arazilerinden geçen ve sık sık arızalara neden olan eski içme suyu terfi hattı yenilendi.

Çepnibektaş Mahallesi'ndeki altyapı yatırım çalışmalarında 2 bin 400 metrelik yeni terfi hattı imalatı devam ederken, hattın tamamlanmasının ardından yapılacak sondaj ile birlikte bölge su verimliliği ve sürekliliği artması hedeflendi.

Yapılan yatırımın sadece içme suyunun mahalleye kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamanın yanında aynı zamanda vatandaşların mülkiyetlerinde yaşanan mağduriyetleri de ortadan kaldırması beklenirken, bu sayede sorunsuz bir altyapı sistemi oluşturulmuş olacağı kaydedildi.

Yapılan yatırım hakkında bilgiler veren MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, daha önce vatandaşların arazilerinden geçen 2 bin 400 metrelik terfi hattını yenilediklerini söyledi.

Yelkenci, “Boru patlaklarında çok büyük problemler yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın arazilerinde sıkıntılı durumlar yaşanıyordu. Güzergahı değiştirilen yeni terfi hattı ile birlikte bu sorun ortadan kalkacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte daha sağlıklı ve kesintisiz olarak mahallemize içme suyunu ulaştırmış olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yatırımlarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.