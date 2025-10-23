Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek Karatay Belediyespor’un ilk maçına tüm vatandaşları davet ederek, “Tribünlerde yerimizi alarak bu heyecana ortak olalım.” dedi.

KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) sezonu başlıyor. A ve B olmak üzere iki grupta 21 takımın mücadele edeceği ligde, A Grubu’nda yer alan Karatay Belediyespor, sezona kendi sahasında başlayacak.

Karatay Belediyespor Basketbol Takımı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde High Touch ekibini konuk edecek.

ŞENER: KARATAY’A GURUR YAŞATMAK İSTİYORUZ

Karatay Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Şener, takımın sezona güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek hedeflerinin başarı olduğunu vurguladı. Şener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Takımımız, hazırlık sürecinde büyük bir gayret ortaya koydu. Sporcularımız ve teknik ekibimiz özveriyle çalışıyor. Biz de yönetim olarak her zaman onların yanında duruyoruz. Hedefimiz, ligde istikrarlı bir şekilde ilerlemek ve Karatay’a gurur yaşatmaktır. Belediye Başkanımız Hasan Kılca’nın spora ve sporculara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

KILCA: KARATAY’IN GENÇ VE DİNAMİK RUHU SAHAYA YANSIYACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Tüm hemşehrilerimizi tribünlerde yerlerini alarak bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.

Karatay Belediyespor’un elde ettiği başarıların ilçenin spordaki vizyonunu güçlendirdiğini belirten Başkan Kılca, “Karatay Belediyespor Kulübümüzün bugüne kadar elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Artık Konya’mızı Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil ediyoruz. Bu, Karatay’ın sporda geldiği seviyenin önemli bir göstergesidir. Basketbol takımımız Karatay’ın genç, dinamik ve mücadeleci ruhunu yansıtacak. Takımımıza, Cumartesi günü sahaya çıkacakları maçta başarılar diliyor, Karatay’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.” diye konuştu.