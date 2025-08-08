Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Musalla Bağları Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Musalla Bağları Yeşil Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta ilçenin farklı bir noktasında düzenlenen Cuma Buluşmaları, hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Buluşmaların bu haftaki adresi Musalla Bağları Mahallesi oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Musalla Bağları Yeşil Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla buluştu, onlardan gelen istek ve önerilerini dinledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı; “Vatandaşlarımızın görüşleri bizim en büyük rehberimiz”

Selçuklu’da Cuma Buluşmalarının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cuma Buluşmaları bizim için sadece bir program değil, aynı zamanda hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendiren çok kıymetli bir fırsattır. Her hafta farklı bir mahallemizde, vatandaşlarımızın kapısını çalıyor, onların istek ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek çözüm için adımlar atıyoruz. Bu haftada Cuma Buluşmaları kapsamında Musalla Bağları Mahallemizde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hem talepleri dinledik hem de yürüttüğümüz belediyecilik hizmetleri noktasında yapılan hizmet ve projelerimizi anlattık. Amacımız, Selçuklu’da tüm hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu olacağı hizmeti sunmak. Bu yolda vatandaşlarımızın görüşleri bizim en büyük rehberimizdir.” dedi.