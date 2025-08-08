Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları inşa ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde özellikle yağışlı havalarda yaşanılan su birikintisi sorununu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı. Arasta Park, Okullar Bölgesi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ve Yahya Kaptan Pazar alanı çevresinde yer alan Kızılay, Güzelbahçe, Hercai, Ayçiçeği, Bahçeşehir, Vuslat ve Elvin sokaklarında yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Başlayan çalışmalar kapsamında bölgede toplam 1.200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilerek mahalle sakinlerinin yaşadığı su birikintisi sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. Çalışmaların, okulların açılacağı tarih öncesinde tamamlanması planlanıyor.

ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ CADDESİ VE ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SOKAK ÇEVRESİNE 3 BİN 285 METRELİK HAT

Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde de altyapı yatırımlarını hızlıca sürdüren İSU Genel Müdürlüğü; bu kapsamda 1.925 metre içme suyu, 500 metre atık su ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 3.285 metrelik yeni altyapı hattı inşa edecek. Ayrıca, Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak’ta da kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları gerçekleştiren İSU, burada da 950 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Böylece sadece bu iki noktada toplam 5.035 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı hizmete sunulmuş olacak.

İÇME SUYU HATTI DA YENİLENİYOR

Yahyakaptan Mahallesi’nde arıza oluşturarak su kesintilerine sebep olan eskimiş içme suyu hattını da yenileyen İSU, Akkavaklar Caddesi ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde de içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu güzergâhlarda 2.848 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilerek vatandaşların kesintisiz suya erişimi sağlanacak.

KALİTELİ ALTYAPI İLE TAŞKIN RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Yapılan çalışmalarla birlikte bölgede evsel atık sular daha sağlıklı bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılacak. Yeni yağmur suyu hatları sayesinde ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ile taşkın riskleri önlenecek. Ayrıca, kullanım ömrünü doldurma sebebiyle sürekli arızalanan içme suyu hatlarının yenilenmesiyle vatandaşlara kesintisiz ve güvenli içme suyu temini sağlanmış olacak.