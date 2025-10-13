Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerinin yanı sıra fiziki belediyecilik hizmetlerine de büyük önem veren Karatay Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Tatlıcak Mahallesi Şehit Mustafa Çuhadar Caddesi’nde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye başkan yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın dört bir yanında yürütülen altyapı ve ulaşım hizmetlerinin planlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

BAŞKAN KILCA: YOL MEDENİYETTİR

Başkan Kılca, “Karatay’ımızda altyapı çalışmalarımıza belirlediğimiz plan doğrultusunda devam ediyoruz. Şehrimizin güzelleşmesi ve yaşam kalitesinin artması adına ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Merkez mahallelerimizden sanayi bölgelerine kadar birçok noktada altyapı ve yol düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Tatlıcak Mahallemizdeki çalışmaları inceledik. Vatan Sanayimizin devamında oluşan yeni sanayi sitelerimizin ara bağlantı yollarını ekiplerimiz yapıyor. Bu yıl itibariyle 200’ün üzerinde sokakta asfalt ve yol çalışması gerçekleştirdik. Hedefimiz doğrultusunda kalan sokaklarımızı da kısa sürede tamamlayacağız.” dedi.

Tatlıcak, Başak, Erler, Saracoğlu, İstiklal, Çatalhöyük ve Karaaslan Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Yol, medeniyettir. Karatay hem kentsel dönüşümle yenilenen hem de sanayi alanlarıyla her geçen gün büyüyen bir ilçe. Yeni sanayi sitelerimizin yapımıyla birlikte altyapı ihtiyacı da artıyor. Bizler de belediye olarak hem sanayicilerimizin hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.