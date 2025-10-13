Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Ağustos 2025 döneminde tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde13,5 artışla 229 bin 965 tona yükseldi. Ancak tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 geriledi. Ağustos ayında ise yumurta üretimi yüzde 7,1 azalırken, tavuk eti yüzde 7,2 artmıştı.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in “Hayvancılık İstatistikleri” verileri, kümes hayvancılığındaki dinamikleri ortaya koydu. Ağustos 2025’te tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 229 bin 965 tona geriledi. Kesilen tavuk sayısı ise yüzde 6,7 artış gösterdi. Tavuk yumurtası üretimi, bir önceki aya göre yüzde 3,4 yükselerek 1 milyar 679 milyon 277 bin adede ulaştı, ancak yıllık bazda yüzde 7,1 düştü.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME

Tavuk Eti Üretimi yüzde 13,5 artışla toplam 229 bin 965 ton olurken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8 arttı. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 9,3 azalma ile 1,68 milyar adet oldu.

TÜİK, yumurta üretimindeki düşüşün yem maliyetleri ve talep dalgalanmalarından kaynaklanabileceğini, tavuk eti üretimindeki artışın ise tüketim talebiyle ilişkili olabileceğini belirtti.