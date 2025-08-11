Konya’nın Karatay ilçesinde, 250 kişi kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı için protokol imzalandı. Karakulak Mahallesi’nde, dört kurumun iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, yaşlılara huzurlu bir yaşam alanı sunacak.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği’nde düzenlenen törenle, Karatay’a kazandırılacak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imzalandı.

Uluırmak Saka Vakfı, Karatay Belediyesi, Konya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek merkez, Karakulak Mahallesi’nde yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda inşa edilecek.

MERKEZDE NELER OLACAK?

Uluırmak Saka Vakfı tarafından inşa edilecek tesiste, yaşlı yaşam alanları, sağlık ve doktor odaları, sosyal aktivite alanları, yemekhane, kafeterya, TV odası, dinlenme salonları ve idari birimler yer alacak. Karatay Belediyesi, imar planı, plan değişikliği, uygulama çalışmaları, bahçe peyzajı, çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesini üstlenecek. Tamamlandığında, merkez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilecek.

VALİ AKIN: “YAŞLILARIMIZ İÇİN HUZURLU BİR ORTAM SAĞLAYACAĞIZ”

Konya Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, artan yaşlı nüfus nedeniyle huzurevlerinin önemine dikkat çekti. “250 kişi kapasiteli merkez, Karatay Belediyemizin destekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün takibi ve Uluırmak Saka Vakfı’nın öncülüğüyle hayata geçiyor. En kısa sürede tamamlayarak yaşlılarımızın rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız,” dedi. Akın, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirdiğini belirterek, “Hayır için yapılan işler hemen yapılır. Bu protokolde yer almaktan mutluyuz. Büyüklerimizin huzurlu bir ortamda yaşaması için üzerimize düşeni titizlikle yapacağız. İmar, çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarını belediye olarak biz üstleneceğiz. Merkezi en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız,” diye konuştu.

Protokol, Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Uluırmak Saka Vakfı Başkanı Mustafa Tekpınar tarafından imzalandı. Proje, Karatay’a sosyal alanda değer katacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.