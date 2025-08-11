Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, dijital bağımlılığın belirtilerine dikkat çekerek erken müdahalenin önemini vurguladı. Dijital detoksun stresi azalttığını, ruhsal ve bedensel sağlığı iyileştirdiğini belirten Tezel, bağımlılıktan kurtulmak için 6 pratik öneri sundu.İSTANBUL (İGFA) - Dijital cihazlar ve çevrimiçi aktivitelerin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle dijital bağımlılık giderek yaygınlaşıyor.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, dijital bağımlılığın belirtilerini ve çözüm yollarını paylaştı. Tezel, “Dijital cihazlara aşırı düşkünlük, kullanım süresini kontrol edememe, cihazlara erişim olmadığında sinirlilik, kaygı veya huzursuzluk, kişisel hijyen, uyku ve beslenmenin ihmal edilmesi, dijital etkinlikler dışında mutsuzluk ve gerçeklik algısının bozulması bağımlılığın ciddi işaretleridir. Yüz yüze ilişkiler yerine sanal kimliğe öncelik verilmesi, bağımlılık teşhisinde önemli bir kriterdir” dedi.

DİJİTAL DETOKSUN FAYDALARI

Tezel, dijital detoksun bireylerin sosyal medya kullanımını kontrol etme duygusunu artırdığını, aile bağlarını güçlendirdiğini, sosyal etkileşimi desteklediğini ve ruhsal-bedensel sağlığı iyileştirdiğini vurguladı. “Araştırmalar, teknolojik cihazlardan belirli aralıklarla uzak kalmanın stresi azalttığını, odaklanmayı kolaylaştırdığını ve ruh halini iyileştirdiğini gösteriyor. Uzun süreli ekran maruziyeti göz yorgunluğu, baş ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açıyor. Özellikle uyku öncesi kısa süreli detoks, melatonin salınımını düzenleyerek uyku kalitesini artırıyor,” diye ekledi.

DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Uzman Psikolog Tezel, dijital bağımlılıktan kurtulmaya yardımcı olacak şu önerileri sıraladı:

Duygularınızı Fark Edin: Telefonu neden sık kullandığınızı analiz edin. Sıkılma veya kaçış mı etkili? Kullanımın size hissettirdiklerini gözlemleyin.

Telefonu neden sık kullandığınızı analiz edin. Sıkılma veya kaçış mı etkili? Kullanımın size hissettirdiklerini gözlemleyin. Mola Zamanları Belirleyin: Telefonu her an kontrol etmek yerine 15-30 dakikalık aralıklarla bakın.

Telefonu her an kontrol etmek yerine 15-30 dakikalık aralıklarla bakın. Yemekte Telefonu Uzak Tutun: Cihazı göz önünden kaldırmak, yemeğe odaklanmayı kolaylaştırır.

Cihazı göz önünden kaldırmak, yemeğe odaklanmayı kolaylaştırır. Ekran Süresi Uygulamaları Kullanın: Kullanım sürenizi ölçen ve sosyal medyayı kısıtlayan uygulamalarla farkındalık kazanın.

Kullanım sürenizi ölçen ve sosyal medyayı kısıtlayan uygulamalarla farkındalık kazanın. Gece Bağlantıyı Kesin: Her akşam belirli bir saatte telefonu veya sesini kapatmak uyku rutini oluşturur.

Her akşam belirli bir saatte telefonu veya sesini kapatmak uyku rutini oluşturur. Bildirimleri Kapatın: Gereksiz uyarıları devre dışı bırakmak, dikkatin dağılmasını önler ve kullanım ihtiyacını azaltır.

Tezel, bu adımların dijital bağımlılığı kontrol altına alarak yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.