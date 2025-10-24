Konya'da Karatay Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Konya’da düzenlenen İller Arası Kick Boks Turnuvası’nda gösterdiği mücadeleyle turnuvaya damga vurdu.KONYA (İGFA) - 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmalarda kıyasıya bir mücadele veren Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, kazandıkları başarılarla Karatay’da sporun gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

KARATAYLI SPORCULAR TURNUVAYI 5 MADALYA İLE TAMAMLADI

Meram Belediyesi İller Arası Kick Boks Turnuvası’nda yarışan Karatay Belediyespor Kulübü Kick Boks takımı sporcuları; 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Büyük Erkekler Full Contact kategorisinde 67 kiloda Burak Cüneyt Kaynak ile Genç Erkekler Full Contact kategorisinde 51 kiloda mücadele eden Ahmet Hakan Göksel, altın madalyanın sahibi oldu.

Karatay Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı oyuncusu Uğur Ali Göksel ise Yıldız Erkekler Kick Light kategorisinde 47 kiloda gümüş madalya kazandı. Genç Erkekler Full Contact kategorisinde 91 kiloda yarışan Abdülsamed Acar ile Yıldız Erkekler Kick Ligt kategorisinde 52 kiloda mücadele veren Muhammed Mustafa Bulut, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

BAŞKAN KILCA: “GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Sporcuların elde ettiği derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin spora olan ilgisinin ve emeklerinin karşılığını madalyalarla almasının mutluluk verici olduğunu belirterek, “Sporcularımızın her biri Karatay’ı en iyi şekilde temsil etti. Yarının milli takımlarını hazırlamaya çalışıyoruz. Onların bu azmi ve başarısı, sadece bugünün değil, geleceğin de teminatıdır. Kulübümüz ve antrenörlerimizi, ailelerini tebrik ediyor, Karatay’da gençlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.” dedi.