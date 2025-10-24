Batman’ın Sason ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Sason İlçe Özel İdare Müdürü Muttalip Çelik, Kaymakam Furkan Başar’ın talimatları doğrultusunda ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Çelik, şu ana kadar 20 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, “Ekiplerimiz bütün grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor. Kapanan 15 köy ve mezra yolunda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Özel İdare ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.