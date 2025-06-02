Konya Büyükşehir Belediyespor, 8-14 yaş arası erkek basketbolcu adayları için yeni yetenek seçmeleri düzenliyor.KONYA (İGFA) - “Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor basketbolda altyapı seçmeleri gerçekleştirecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, altyapısına yeni yıldız adayları kazandırmak amacıyla Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda seçme düzenleyecek.

Geleceğin basketbolcularını bulmak için 14 Haziran Cumartesi günü 09.00’da başlayacak seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlu erkek çocuklar katılabilecek.

Seçmelerde katılımcılar, yaş gruplarına göre farklı saatlerde seçmeye alınacak. 2011 doğumlu adaylar saat 09.00-09.45 arası, 2012 doğumlu adaylar 09.45-10.30 arası, 2013 doğumlu adaylar 10.30-11.15 arası, 2014 doğumlu adaylar 11.15-12.00 arası, 2015 doğumlu adaylar 12.00-12.45 arası, 2016 doğumlu adaylar 12.45-13.30 arası, 2017 doğumlu adaylar ise 13.30-14.15 saatlerinde yeteneklerini sergileyecek.

Antrenörlerin değerlendirmesi sonucunda seçilecek gençler, Konya Büyükşehir Belediyespor çatısı altında basketbol eğitimine başlayacak.

Seçmeler için başvurular 13 Haziran tarihine kadar https://basvuru.konya.bel.tr/spor/basketbolsecmeleri/ adresinden online olarak yapılabiliyor.