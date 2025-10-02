Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 31 ilçeden daha önce başvuruları alınan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli sertifikalı Macar Fiği desteğini bu yıl da sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal ve hayvansal üretime katkı sağlamak amacıyla Konyalı üreticiye desteği sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muhacir Pazarı’nda düzenlenen tohum teslim programında çiftçilerle bir araya geldi.

“ÇİFTÇİNİN AZ SU İSTEYEN BİTKİLERLE ÜRETİM YAPMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Çiftçilere, başvuruları daha önce alınan Macar Fiği tohumlarını teslim eden Başkan Altay, Türkiye’de ve dünyada iklim değişikliğinden sonra en önemli problemlerden birisinin sulu tarım yapmak için suyu bulabilmek olduğunu vurguladı. Özellikle çiftçinin az su isteyen bitkilerle üretim yapması konusunda çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Bugün Macar Fiği dağıtımını gerçekleştireceğiz. Tek yıllık bir bitki olan, özellikle küçük ve orta ölçekli hayvancılık yapan çiftçilerimizin kullanacağı yağlı bir tohum. İnşallah bunu ektiklerinde daha az su kullanarak hayvanları için yem bitkisi elde etmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

BU YIL ÇİFTÇİYE 80 TON MACAR FİĞİ DAĞITILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli hedeflerinden birisinin kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Bu manada tarımsal destekler konusunda bir taraftan fide, fidan ve ekipman desteğinde bulunurken bir taraftan da Macar Fiği gibi bugüne kadar ekilmemiş ama bölgemizin coğrafyasında ve kuraklığa dayanıklı bitkilerle üretim yapmalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl da yüzlerce çiftçimize 80 ton Macar Fiği dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah çiftçilerimiz daha çok kazanacak biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli, sertifikalı Macar Fiği desteklemesinden faydalanan çiftçiler de çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 31 ilçede hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak için bu yıl yaptığı 80,7 ton Macar Fiği desteği ile 2021 yılından bu yana Konyalı üreticilere verilen Macar Fiği desteği 1.080 tona ulaştı.

Kışlık ekilebilen, soğuğa dayanıklı, yüksek proteinli ve kaliteli bir yem bitkisi olan Macar Fiği; kuru ot, yeşil ot ve silaj olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda toprağın organik maddesini artırarak sürdürülebilir tarımı destekliyor.