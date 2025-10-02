Soma’da Ömeroğlu Çiftliği’nin ev sahipliğindeki Zeytin Hasadı Şenliği’ne katılan Belediye Başkanı Sercan Okur, zeytinin barış ve bereket simgesi olduğunu vurguladı. İlçenin ekonomisini çeşitlendirme ve hasat şenliklerini festivale dönüştürme önerisiyle dikkat çeken Okur, “Soma, zeytinyağıyla da anılsın,” dedi.MANİSA (İGFA) - Soma Belediyesi, Ömeroğlu Çiftliği’nin düzenlediği Zeytin Hasadı Şenliği’nde üreticiler, vatandaşlar ve öğrencilerle buluştu.

Soma Kaymakamı Ünal Koç, ilçe protokolü ve çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Sercan Okur, zeytinin ekonomik ve kültürel önemine vurgu yaptı.

“ZEYTİN BARIŞIN VE BEREKETİN SİMGESİ”

Okur, konuşmasında zeytinin sadece bir ürün değil, barış, dostluk ve sağlık sembolü olduğunu belirtti: “Soma’nın kömür ve enerjiyle anılan topraklarında zeytin, son yıllarda önemli bir yer buluyor. İlçemizin yalnızca enerjiyle değil, zeytinyağı ve tarımsal güzellikleriyle de tanınmasını istiyoruz. Bu hayal, aklımızda ve yüreğimizde.”

“EKONOMİYİ ÇEŞİTLENDİRELİM”

Termik santral ve madencilik sektöründeki belirsizliklerin ilçede umutsuzluk yarattığını ifade eden Okur, çözümün ekonomiyi çeşitlendirmek olduğunu belirterek, “Soma’nın geleceği için tarım ve üretimde de çalışmalıyız. Yerel yönetim olarak her türlü göreve hazırız" dedi. “Tüm zeytin ve yağ üreticilerini Soma Kaymakamlığı çatısı altında toplayabilir, birkaç gün sürecek bir festivalle ilçemizin tarım ve turizm potansiyelini öne çıkarabiliriz.” diyen Okur, hasat şenliklerinin birleştirilerek kapsamlı bir festivale dönüştürülmesini önerdi: